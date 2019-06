مادي: دعم تركيا للميليشيات في طرابلس يؤثر على موقف الغرب من دعم “الوفاق”

أكد قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش اللواء إدريس مادي أن الدعم التركي يكشف حقيقة الميليشيات المتطرفة في ليبيا والدول الداعمة لها ما سيساعد في تغيير مواقف بعض الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق.

وأكمل مادي، أن الخبراء الأتراك يتولون تدريب الميليشيات المسلحة على المدرعات التركية المهربة إلى طرابلس .

وأوضح مادي ، أن عدد من المسلحين الليبيين كانوا سينتقلون إلى تركيا للتدريب على المدرعات هناك.

