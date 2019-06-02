الحكم المحلي تبحث مشكلات الخدمات جنوب طرابلس

التقى اليوم الاحد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر مع عدد من اعيان المناطق نسمة، الشقيقة، مزدة، الشويرف، القريات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال اللقاء التطرق للاحتياجات والمختنقات التي تعانيها هذه المناطق في العديد من القطاعات أهمها البيئة ومشاكل الصرف الصحي وشركة الخدمات العامة للنظافة بالجبل الغربي وتكدس القمامة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن وآلية إيجاد الحلول المناسبة لها وبحث سبل التعاون بين الوزارة والبلديات في وضع الخطط والاستراتيجيات لهذه المشاكل.

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