أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ، أن الأمن التونسي يقوم بعمل كبير لمجابهة الخطر الإرهابي على الحدود مع ليبيا.

وأكمل الشاهد، على هامش تدشين أسطول حافلات جديد بالعاصمة تونس، اليوم الأحد، أنهم “مستعدون لاستقبال فصل الصيف والموسم السياحي، وهناك عمل على قدم وساق من قبل القوات الأمنية والعسكرية لمجابهة الخطر الإرهابي، خاصة على الحدود مع ليبيا”.

وكانت تونس قد أكدت عن رفضها للحل العسكري للأزمة الليبية وطالبت بالعودة إلى طاولة الحوار السياسي.

The post الشاهد: تونس تواجه خطر إرهابي على الحدود مع ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية