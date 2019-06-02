أمين عام الهلال الأحمر يزور فرع البيضاء

نظم الأمين العام للهلال الأحمر الليبي برفقة عدد من مدراء المكاتب والإدارات بالأمانة العامة زيارة إلى فرع الهلال الأحمر الليبي بمدينة البيضاء .

وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن الأمين العام اجتمع مع المتطوعين لمعرفة حجم التحديات والعراقيل التي تواجه طبيعة العمل بشكل عام وأثنى الأمين العام على دور المتطوعين والاعمال الإنسانية التي يقومون بها للتخفيف من المعاناة في المدينة.

وباشر مكتب الشباب والعمل التطوعي بالفرع العمل بعد إيقاف النشاط لمدة أكثر من أسبوعين، بعد توفر الإمكانيات وحلحلة بعض المشاكل بالفرع .

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