أوغندا تقدم منح دراسية للطلاب الليبيين

خصصت جامعة متروبوليتان العالمية عدد 5 منح دراسية كاملة للدراسة الجامعية “البكالوريوس” للمواطنين الليبيين المؤهلين للعام الدراسي 2019/2020.

ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إعلانا بعروض المنحة تضمن تخصصات بكالرويوس التربية، بكالوريوس العلوم مع التربية، بكالوريوس في إدارة الأعمال، ليسانس في الآداب مع التربية، بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، بكالوريوس في علوم الحاسوب، بكالوريوس في العمل الاجتماعي والإدارة الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون مدة المنحة 3 سنوات وتكون لغة الدراسة هي الإنجليزية ويشترط في المتقدم أن يكون ليبيا وبصحة جيدة ويجيد اللغة الإنجليزية ويدفع مبلغ 30 دولار للاشتراك بالدراسة في الامعة كما يدفع الرسوم الرمزية البالغة 500 دولار سنويا وأن يكون خريج مدرسة ثانوية مع تقديم طلب للحصول على برنامج البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة مترجمة على أن تقدم الأوراق المطلوبة إلى مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم قبل 20 يونيو.

وصاحب إعلان وزارة التعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موجة من الانتقادات التي حملتها تعليقات المتابعين، والتي اعتبر بعضها أن قبول مثل هذه المنح يمثل مؤشر سلبي لما آل إليه وضع قطاع التعليم في ليبيا.

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