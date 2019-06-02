اخبار ليبيا الان

أوغندا تقدم منح دراسية للطلاب الليبيين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

خصصت جامعة متروبوليتان العالمية عدد 5 منح دراسية كاملة للدراسة الجامعية “البكالوريوس” للمواطنين الليبيين المؤهلين للعام الدراسي 2019/2020.

ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إعلانا بعروض المنحة تضمن تخصصات بكالرويوس التربية، بكالوريوس العلوم مع التربية، بكالوريوس في إدارة الأعمال، ليسانس في الآداب مع التربية، بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، بكالوريوس في علوم الحاسوب، بكالوريوس في العمل الاجتماعي والإدارة الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون مدة المنحة 3 سنوات وتكون لغة الدراسة هي الإنجليزية ويشترط في المتقدم أن يكون ليبيا وبصحة جيدة ويجيد اللغة الإنجليزية ويدفع مبلغ 30 دولار للاشتراك بالدراسة في الامعة كما يدفع الرسوم الرمزية البالغة 500 دولار سنويا وأن يكون خريج مدرسة ثانوية مع تقديم طلب للحصول على برنامج البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة مترجمة على أن تقدم الأوراق المطلوبة إلى مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم قبل 20 يونيو.

وصاحب إعلان وزارة التعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موجة من الانتقادات التي حملتها تعليقات المتابعين، والتي اعتبر بعضها أن قبول مثل هذه المنح يمثل مؤشر سلبي لما آل إليه وضع قطاع التعليم في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الافارقة معظمهم يحاولون الوصول لاموال الليبيين المجمدة ـ في الخارج فقط لصرفها على ابنائهم , لولا بعض المدراء في البنوك الذين كانوا على عهدهم بفضح شبكات التزوير والتهريب التي تديرها عصابات فرنسية من تزوير لجوازات السفر وبطاقات الأئتمان المصرفية ـ وحتى الاسبوع الماضي قبضت الحكومة البريطانية على شبكات من المجرمين مع جوازات سفر مزورة وبطاقات مصرفية مزورة يتم فيها التهريب لأموال من بريطانيا لأوروبا والأمارات على حساب المواطنين الانجليز والمهاجرين .
    فقط بعد تحصلهم على الجواز البريطاني . وقد قدمت الحكومة تقرير مفاده بأن هناك عصابة تزاول مهنة التمريض تقوم بسرقة شهادات الميلاد للمواليد البريطانيين داخل المستشفيات وبيعها للاجئين الافارقة والعرب والاوروبيين الفارين من الحروب, لسرقة حقوقهم المدنية دون اي رادع أمني .

    رد

  • الافارقة معظمهم يحاولون الوصول لاموال الليبيين المجمدة ـ في الخارج فقط لصرفها على ابنائهم , لولا بعض المدراء في البنوك الذين كانوا على عهدهم بفضح شبكات التزوير والتهريب التي تديرها عصابات فرنسية من تزوير لجوازات السفر وبطاقات الأئتمان المصرفية ـ وحتى الاسبوع الماضي قبضت الحكومة البريطانية على شبكات من المجرمين مع جوازات سفر مزورة وبطاقات مصرفية مزورة يتم فيها التهريب لأموال من بريطانيا لأوروبا والأمارات على حساب المواطنين الانجليز والمهاجرين .
    فقط بعد تحصلهم على الجواز البريطاني . وقد قدمت الحكومة تقرير مفاده بأن هناك عصابة تزاول مهنة التمريض تقوم بسرقة شهادات الميلاد للمواليد البريطانيين داخل المستشفيات وبيعها للاجئين الافارقة والعرب والاوروبيين الفارين من الحروب, لسرقة حقوقهم المدنية دون اي رادع أمني

    noonpost.com/sites/default/files/XVM324460e8-62ef-11e7-8eb8-e1cec1c7e2c5-805×453.jpg

    رد