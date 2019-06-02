هذه نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد برئاسة السراج

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها الثاني بمدينة طرابلس اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس الجمعية العمومية للشركة فايز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول تقريراً عن نشاط قطاع الاتصالات للعام 2019م، والمشروعات المستهدف إنجازها في هذا العام.

كما وافقت الجمعية العمومية على إطار يتم من خلاله قبول طلبات الترشح لمجلس إدارة جديد للشركة عبر لجنة للفرز والتقييم، ومن ثم العرض على الجمعية العمومية.

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