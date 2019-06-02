هذه حقيقة وجود أزمة وقود بطرابلس

أكد اللجنة المشكلة من قبل لجنة الطوارئ لمعالجة أزمة الوقود عقب الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم الأحد بمجلس الوزراء، توفر كميات كبيرة من الوقود بعد رسو الناقلة “أنوار الخليج”، بميناء طرابلس مساء أمس تحمل على متنها “33”، مليون لتر.

وطالبت إدارة التواصل بحكومة الوفاق المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج بوجود أزمة في وقود السيارات، وأكدت بأن 24 ساعة القادمة ستشهد انفراجاً تامًا.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير إدارة الدعم المركزي العميد محمد فتح الله” بصفته رئيسًا للجنة، وعضوية ممثلي شركات الراحلة، نفط ليبيا، الشرارة، التأكيد على استمرار توزيع الوقود من الناقلة إلى محطات طرابلس بطريقة انسيابية مؤكدين أن المحطات تسلمت منذ رسو الناقلة أمس السبت، واليوم الأحد أكثر من تسعة مليون لتر.

ودعت اللجنة على محطات الوقود التي استلمت الكميات المخصصة لها العمل على مدار الساعة لفض حالة الازدحام أمام المحطات وبث الطمأنينة لدى المواطنين بوجود مخزون كافي من الوقود يكفي لأسابيع قادمة .

وأوضحت إدارة التواصل أن حالة من الهلع أصابت المواطنين بسبب تأخر رسو الناقلة في مصفاة الزاوية خلال اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

