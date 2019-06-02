انتعاش الحركة التجارية رغم تواصل الاشتباكات

قال وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي للاقتصادية ان المعدلات المسجلة من خلال رصد تابعته الفرق الفنية بالوزارة تؤكد انتعاش الحركة التجارية وإقبال المواطنين علي التسوق والتبضع مع نهاية موسم شهر رمضان المبارك .

واضاف رغم التخوفات العديدة التي اطلقتها الوزارة حول إقفال خطوط الامداد السلعي علي العاصمة طرابلس الا ان الحركة التجارية سجلت معدلات عالية بلغت 50 في المائة عن المتوقع .

واوضح ان السياسات الاقتصادية وجهود رجال الاعمال والقطاع الخاص عملا بخط متوازي ومدت العاصمة بكافة المستلزمات والسلع عن طريق النقاط البحرية الثلاث ” الخمس ومصراته وطرابلس ” .

مفيداً بأن قيام بعض التجار قاموا بفتح مخازنهم لضبط الاسعار وتجنبا للزيادات التي من العادة ان تحدث في مثل هذا الموسم.

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