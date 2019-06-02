العمل والشباب بمجلس النواب تُكلف لجنة تسييّرية لنقابة العامة للشرطة على مستوى ليبيا

طبرق 02 يونيو 2019 (وال)- أصدرت رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة بمجلس النواب الليبي السيدة رابحة عبد السلام الدرسي، قرارًا بتكليف لجنة تسييّرية جديدة للنقابة العامة للشرطة على مستوى ليبيا.

هذا وتضمن القرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تشكيل لجنة تسييرية عامة للنقابة العامة للشرطة، تقوم بتسيير العمل النقابي إلى حين إجراء انتخابات عامة.

وطالبت رئيسة لجنة الشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية بمحاضر وتقارير دورية، عن أعمال واجتماعات النقابة على أن يكون تشكيل اللجنة وفق الآتي:

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