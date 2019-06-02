وزارة الصحة المؤقتة تدين الهجوم الإرهابي على معسكر للقوات المسلحة في درنة

البيضاء 02 يونيو 2019 (وال)- أدانت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الجبان بسيارة مفخخة استهداف معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة بمدينة درنة شرقي البلاد.

وأكدت وزارة الصحة – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة من – أن “هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين، وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية”، مضيفة بأنها على التواصل مستمر مع إدارة مستشفى الوحدة بدرنة، للاطمئنان على أوضاع المصابين والجرحى.

هذا وقد أسفر الهجوم الإرهابي ليل السبت عن جرح “11” من أفراد القوات المسلحة، تتراوح إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، يجري تقديم كافة الخدمات الإسعاف والعلاج اللازم للجرحى.

وأصدر معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب تعليماته لغرفة عمليات الإسعاف والطوارئ بالوزارة، بإرسال عدد “4” سيارات إسعاف حديثة، لتسهيل سرعة تقديم الخدمات الطبية والإسعاف. (وال- البيضاء) ر ت

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