وزارة الصحة المؤقتة تطمئن على جرحى القوات المسلحة في مستشفى الوحدة بدرنة

درنة 02 يونيو 2019 (وال)- قام رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة المؤقتة، بزيارة مستشفى الوحدة بدرنة، للاطمئنان على أوضاع الجرحى القوات المسلحة، جرّاء التفجير الإرهابي استهدف معسكر في درنة.

وقال إبراهيم اليتيمي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن زيارته جاءت بناء على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وأنه تفقد أوضاع الجرحى القوات المسلحة جرّاء التفجير الإرهابي استهدف أمس معسكرًا في مدينة درنة بسيارة مفخخة، بأقسام: العناية الفائقة، غرفة العمليات الطوارئ.

وكان قد استهدف الهجوم الإرهابي ليل السبت، بسيارة مفخخة معسكر للقوات المسلحة في المدينة، أدى إلى سقوط عدد “11” جريحًا من أفراد القوات المسلحة، تتراوح إصابتهم بين خفيفة ومتوسطة، وحرجة.

وأكد إبراهيم اليتيمي خلال جولته برفقة مدير عام مستشفى الوحدة الأستاذ إبراهيم عزوز، أنه تم نقل عدد ثلاثة حالات إلى مستشفيات بنغازي، وعدد ستة حالات أخرى تم نقلها إلى أقسام الملاحظة، بعد استقرار أوضاعهم الصحية، وحالتين تتلقى العلاج المناسب بغرفة العناية الفائقة.

وأشاد إبراهيم اليتيمي بدور إدارة مستشفى الوحدة، في تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للجرحى، مضيفًا بتوفر كافة، الأدوية والمستلزمات الطبية، وكافة الاحتياجات التي يتطلبها، وذلك وفقًا للإمكانات المتاحة، مثمنًا في الوقت نفسه دور العناصر الطبية الوطنية ورجال الإسعاف والطوارئ في خدمة الجرحى الذين حثهم على بذل المزيد من الجهود. (وال- درنة) ر ت

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