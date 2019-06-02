بعد فراره من درنة وانضمامه لقوات “بادي”.. مقتل الإرهابي “تاندرا” في محور”عين زاره”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت صفحات مقربة من كتيبة ما يسمي “شهداء بوسليم” الإرهابية مقتل المدعو “أنس الدرناوي” وهو يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق المعترف بها دوليًا، بمحور جنوب طرابلس ضد قوات الجيش الوطني .

وتم التحقق من مقتل الإرهابي الدرناوي أمس السبت في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في منطقة “عين زاره” جنوب طرابلس ، خلال محاولة قوات الوفاق الالتفاف على قوات الجيش هناك.

والدرناوي الملقب بــ ” تاندرا” من سكان حي باب طبرق مبدينة درنة عام 1995، والتحق بكتيبة ( شهداء بوسليم ) عام 2012، وبعدها أعلن انضمامه لمايسمي جيش الإسلام بعد مبايعته لتنظيم الدولة “داعش” في أكتوبر 2014، وشارك في المواجهات ضد قوات الجيش الوطني منذ انطلاق عملية الكرامة في عام 2014 .

وبعد بدء الحرب العقائدية بين تنظيم الدولة ومجلس شورى مجاهدي درنه وضواحيها بدرنـة في يونيو 2015 سجن “أنس” لدى شورى درنة، وأفرج عنه بعد أن أعلن براءته من بيعة أمير تنظيم الدولة وقبول انضمامه للمجلس بعدها.

وفر الإرهابي الدرناوي من درنة عام 2018 ليشاهد في مدينة مصراتة بعدها، وبعد بدء عمليات قوات الجيش الوطني في طرابلس انضم “أنس” لقوات المطلوب دولياً “صلاح بادي” .

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