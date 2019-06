“باشاغا”  يزور الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأحد بزيارة للأكاديمية الليبية للدراسات العليا، اليوم الأحد.

وشهدت الزيارة الاتفاق على تبني وزارة الداخلية المتميزين منها لمواصلة دراستهم بالأكاديمية, بهدف تكوين كوادر علمية قادرة على العطاء بمؤسسات المجتمع المدني.

و ثمن عميد الأكاديمية ومدراء المدارس بها وأعضاء هيئة التدريس عالياً هذه الزيارة الأولى في تاريخها التي قام بها وزير داخلية منذ إنشائها.

