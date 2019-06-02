رابطة سكان مدينة المرج القديم يحيّون ذكرى الـ 56 لزلزال المرج القديم

المرج 02 يونيو 2019 (وال)- أحيت رابطة سكان مدينة المرج القديم، الذكرى الـ 56 لزلزال المرج القديم الذي ضرب المدينة في عام 1963 الذي راح ضحيته المئات وفقدان العشرات من سكان المدينة.

هذا وتعتبر الاحتفالية التي أقيمت أمس السبت، بالتعاون مع أهالي المدينة ومؤسساتها المختلفة، وخاصة وإن سكان مدينة المرج الجديد منذ ذلك التاريخ، وهم يحافظون على عادتهم في إحياء هذه الذكرى، واستمرارها بين الأجيال، حيث أقامت الرابطة التي تجمع سكان المدينة القدماء المنتشرين بين ربوع المدن، والمناطق الليبية عديد الاحتفالات بالمناسبة.

وقد شارك في حفل إحياء هذه الذكرى الأليمة، أهالي المدينة ولفيف من الشخصيات العامة، والناشطين وبعض ضيوف المدينة من المدن المجاورة، ممن ترجع أصولهم للمدينة التاريخية. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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