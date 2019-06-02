إقبال على محلات الزي التقليدي في جالو

تشهد محلات بيع الملابس والزي التقليدي بمدينة جالو إقبالا واسعا من قبل المواطنين ضمن شراء حاجيات عيد الفطر المبارك حيث يتوافد إليها مواطنو وعائلات المناطق المجاورة من أوجلة واجخرة بالإضافة إلى أهالي وسكان المدينة.

وفي جولة أجرتها كاميرا 218 داخل أسواق المدينة، عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لتوفر السيولة النقدية بمستويات جيّدة بعد أن قامت المصارف بتوزيعها خلال الأيام الماضية.

كما أشاد المواطنين بتعاون أغلب التجار مع المترددين والبيع عن طريق الصكوك المصرفية بنفس سعر الكاش مما سهل عملية الشراء لديهم.

ومن العادات والتقاليد في جالو اقتناء الحلويات التي تزين سفرة العيد من الشوكلاتة والحلويات التي تعكس السعادة والبهجة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كغيرها كثيراً من المُدن في ليبيا.

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