باشاغا يزور الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

زار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأحد الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، «في إطار الدور العلمي والاستشاري لمؤسسة الأكاديمية الليبية باعتبارها رافد لإعطاء المشورة العلمية والأكاديمية في عدة مجالات».

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية في مجالات متعددة، منها «اللغة الإنجليزية ومجالات الإعلام المختلفة والمراسم، والعلاقات العامة وغيرها من البرامج التدريبية ذات الصلة».

ووفقا للبيان، تم الاتفاق أيضا على تبني وزارة الداخلية المتميزين منها لمواصلة دراستهم بالأكاديمية، بهدف تكوين كوادر علمية.

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