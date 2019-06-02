المعاهد الفنية توجه بتسهيل إجراءات امتحانات الطلبة النازحين

خاطبت إدارة المعاهد الفنية المتوسطة مديري مكاتب المعاهد بالمناطق، بتوجيه كل المعاهد التابعة لها بتمكين الطلبة النازحين من إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2018 – 2019) كل وفق تخصصه على أن يتم التنسيق والتعاون مع مكتب التقويم والقياس الفني فيما يتعلق بأرقام الجلوس.

كما شدد مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة، في بيان لوزارة التعليم اليوم، على ضرورة بذل أقصى الجهد لتمكين جميع الطلبة النازحين من إجراء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة، وذلك «حرصاً على سلامة الطلبة بالمعاهد الفنية المتوسطة الواقعة في مناطق الاشتباكات، وتقديراً لظروف الأسر النازحة».

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