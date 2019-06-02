إنقاذ 73 مهاجرًا غير شرعي وانتشال جثتين وفقدان آخرين شمال القره بوللي

أعلنت القوات البحرية، اليوم الأحد، عن إنقاذ 73 مهاجرًا غير شرعي، وانتشال جثتين وفقدان مهاجرين آخرين في البحر المتوسط على بعد 14 ميل شمال القره بوللي، كانوا على متن قارب مطاطي تحطم بهم في البحر وفقد محركه، وفق ما نشره مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضحت القوات البحرية أن عملية الانقاذ جرت بعد تلقي بلاغ من صيادين، ونفذتها مفرزة من نقطة القره بوللي تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس والتي تمكنت من إنقاذ 73 مهاجرًا من بينهم 40 رجلًا، و25 امراة، و8 أطفال. إضافة لانتشال جثتين لامراة وطفل.

وقالت القوات البحرية إن «العدد الكلي الذي كان بالقارب لحظة خروجه لم يحدد بالضبط، ولكن حسب إفادة بعض المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين (80 ÷ 100). وبهذا يكون عدد المفقودين (5 ÷25) مفقود. لم يتم العثور عليهم ولا على جثتهم في المكان».

وأشارت إلى أن المهاجرين كانوا متشبثين بحطام القارب المحطم في البحر وهم من جنسيات أفريقية (السودان، كينيا، ساحل العاج، نيجيريا). لافتة إلى أن «هناك حالات حروق وإصابات نتيجة المياه الملاحة والوقود المسكوب وملامستهما للجلد، ونتيجة الهلع والتدافع».

وأضافت أن عملية الإنقاذ «استمرت من الساعة 11:00 إلى الساعة 15:30 تقريبا» وجرى «التوجه بالمهاجرين إلى نقطة القره بوللي لحرس السواحل حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية» وتسليمهم عند «الساعة 15:40 إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» بينما «الجثتان مازالتا في نقطة القره بوللي».

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