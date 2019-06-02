عبد الجليل: لجنة الطوارئ معنية بتسهيل الخدمات للمواطن خلال حرب طرابلس

قال نائب رئيس لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، إن اللجنة تعرضت لعدة انتقادات نتيجة لسوء فهم ماهية اختصاصاتها، موضحًا أن اللجنة ليست مؤسسة ذات ذمة مالية مستقلة، وليس لها أموال خاصة بها.

وأفاد عبد الجليل في تصريحات نقلتها ادارة التواصل بمجلس الوزراء في حكومة الوفاق، أن «اللجنة معنية بتسهيل الخدمات للمواطن خلال فترة الهجوم التي تتعرض لها العاصمة طرابلس»، مضيفًا أن هناك عدة ملفات تناولتها اللجنة، والمتمثلة في الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية، وتوفير السيولة، والسلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير احتياجات النازحين.

وتشهد ضواحي طرابلس، مواجهات مسلحة بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، منذ الرابع من أبريل الماضي، مما خلف مئات القتلى والجرحي وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأعلن نائب رئيس لجنة الطوارئ عن تشكيل لجنة خاصة بالوقود، مؤكدًا أنها توصلت إلى بعض الحلول لأزمة الازدحام على محطات الوقود، وسيكون هناك انفراج في القريب العاجل لهذه الأزمة.

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