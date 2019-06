“أمن يفرن” تضع خطة لتأمين المدينة خلال شهر رمضان

المتوسط:

تقوم مديرية أمن يفرن، بضرورة تفعيل الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية بخصوص شهر رمضان المبارك وأيام عطلة العيد,، وذلك بتأمين المنطقة وخاصة الشوارع والأسواق الرئيسية والمجاهرة بالأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية قد تهدد امن وسلامة المواطن و الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة والخاصة.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها مديرية أمن يفرن في الحفاظ على الأمن والإستقرار داخل المنطقة, فمزيد من الجهد والعطاء خدمةً للصالح العام.

