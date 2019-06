فضيحة صادمة.. جرحى الوفاق يشتكون من تجاهلهم أثناء تلقي العلاج في تونس (فيديو)

جرحى الحشد المليشاوي يحتجون هذه الليلة حيث مقر إقامتهم بفندق المشتل في #تونس العاصمة على عدم صرف منح مالية لهم وتردي العلاج أسوة بترديه في #تركيا ، وذلك على حد تعبيرهم.طالب هؤلاء الجرحى خلال الإعتصام بنقلهم إلى ألمانيا وإيطاليا والبوسنة وأوكرانيا كما طالبوا بتعيين شخص من عائلة السويحلي مسؤولاً عليهم في الساحة التونسية بدلاً من اللجنة الحالية متوعدين بتحطيم القنصلية الليبية إذا لم تقدم مايطالبونها به .

