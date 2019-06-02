فضيحة صادمة.. جرحى الوفاق يشتكون من تجاهلهم أثناء تلقي العلاج في تونس (فيديو)

تداول رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع “فيديو” يظهر مجموعة من عناصر قوات الوفاق المصابين في العمليات العسكرية بطرابلس يحتجون في فندق “المشتل” بالعاصمة التونسية ضد قيادات وحكومة الوفاق لتركهم بلا أموال أو علاج.

وتحدث في مقطع الفيديو أحد المصابين من العناصر مطالبًا بأن يتم نقلهم للعلاج في ألمانيا وإيطاليا والبوسنة وأوكرانيا، لأن تونس وتركيا ليس فيهما علاجًا لحالاتهم.

وطالب المصاب من أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق والتجار في طرابلس ومصراتة بأن يرسلون إليهم أموالًا لأن ما لديهم من أموال قد نفد وأن شخصًا يدعى إسماعيل السايح أنفق ما لديه من أموال عليهم حتى أصبح كل المتواجدين من المصابين في تونس بلا أموال.

واشتكى المصابون من تجاهل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لحالاتهم مؤكدين أنهم ليسوا على خصومة مع المشير خليفة حفتر لكن يقاتلون من أجل القيادات.

المصدر/ روز اليوسف