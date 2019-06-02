مقتل أحد الضباط المسؤولين عن القبض على عشماوي

أكدت مصادر مطلعة مقتل ضابط ليبي ساهم فى القبض على الإرهابى هشام عشماويخلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة.

وبينت المصادر أن الضابطعبد الحميد فرج الذرعاني، يعد من أهم الضباط الذين ذاع صيتهم في مصر وليبيا خلال الشهور الأخيرة خاصة مع وجوده في أغلب العمليات العسكرية الكبرى، ومن ضمنها عملية القبض على الإرهابيين المصريين في ليبيا والذين تسلمتهم مصر فيما بعد، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي.

واستهدفت العناصر الإرهابية في مدينة درنه الليبية، الضابط الذرعاني، المساهم في القبض على عشماوي، خلال العمليات الدائرة في المدينة لتخليصها من العناصر الإرهابية، وإعلانها خالية من الإرهاب بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ضمن العملية الدائرة تحت مسمى عملية الكرامة، والتي بدأت بمدينة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

