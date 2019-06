المتوسط:

أفاد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، حاتم التويجر، بأنه وصلت، مساء اليوم الأحد، إلى مهبط مستشفى بني وليد العام طائرة طائرة محملة بسيولة مالية نقدية مخصصة لمصارف المدينة قادمة من المصرف المركزي في العاصمة طرابلس وكان في استقبالها عميد البلدية سالم انوير.

وأضاف التويجر ، أن الطائرة تحمل 40 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة والمصرف التجاري الوطني ومصرف سوف الجين الأهلي.

وأشار إلى أن السيولة التي وصلت جرى توزيعها بواقع: 7 مليون دينار لمصرف سوف الجين لأهلي، و11 مليون دينار للمصرف التجاري الوطني، و22 مليون دينار لمصرف الجمهورية بفروعه الثلاثة.

The post “المركزي” يرسل سيولة نقدية لمصارف بني وليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية