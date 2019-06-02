دعوة لتسهيل إجراءات امتحانات الطلبة النازحين

شددت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، على ضرورة تسهيل إجراءات امتحانات الطلبة النازحين.

ونشرت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك” كتابا موجها من إدارة المعاهد الفنية المتوسطة إلى مديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بمناطق الاشتباكات، تطالب فيه بتمكين الطلبة من إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2018 – 2019) كلاً وفق تخصصه على أن يتم التنسيق والتعاون مع مكتب التقويم والقياس الفني فيما يتعلق بأرقام الجلوس.

وشدد مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة صلاح الدين السائح، على ضرورة بذل أقصى الجهد لتمكين جميع الطلبة النازحين من إجراء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

وذكر الكتاب أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني على سلامة أبنائها الطلبة بالمعاهد الفنية المتوسطة الواقعة في مناطق الاشتباكات، وتقديراً لظروف الأسر النازحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية