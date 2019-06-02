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أسير: قوات “جويلي” حاولت تصفيتي أثناء تسليم نفسي للجيش الوطني فيديو)

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بثت صفحات موالية للجيش الوطني الليبي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مقطع فيديو يظهر مقاتلا من قوات حكومة الوفاق يحكي تفاصيل عملية أسره من جانب قوات الجيش الوطني الليبي.

ويقول المقاتل الأسير من خلال مقطع الفيديو إن قوات اللواء أسامة جويلي، التابع لحكومة الوفاق وامر المنطقة الغربية، حاولت في العزيزية تصفيته أثناء تسليم نفسه للجيش الوطني الليبي.

المصدر/ روزاليوسف

أحد قادة مليشيات طرابلس اليوم بعد القبض عليه حاولوا كلاب الجويلي تصفيته لأن سلم روحه

Posted by ‎تايقر‎ on Saturday, June 1, 2019

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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