أسير: قوات “جويلي” حاولت تصفيتي أثناء تسليم نفسي للجيش الوطني فيديو)

بثت صفحات موالية للجيش الوطني الليبي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مقطع فيديو يظهر مقاتلا من قوات حكومة الوفاق يحكي تفاصيل عملية أسره من جانب قوات الجيش الوطني الليبي.

ويقول المقاتل الأسير من خلال مقطع الفيديو إن قوات اللواء أسامة جويلي، التابع لحكومة الوفاق وامر المنطقة الغربية، حاولت في العزيزية تصفيته أثناء تسليم نفسه للجيش الوطني الليبي.

المصدر/ روزاليوسف