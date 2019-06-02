“اللوحي”.. عادة متوارثة تغذي الترابط في تراغن

تواصل الأجيال في مدينة تراغن إحياء عادة “اللوحي”، وفيها يقوم الأطفال بحلول ليلة القدر بزيارة كبار السن في بيوتهم وتهنئتهم بالمناسبة مرددين أغاني خاصة بالمناسبة، فيما يقدم الكبار الحلويات وغيرها من الهدايا الى الأطفال.

هذه الأجواء الرمضانية الجميلة والعادة المتوارثة تحمل معنى تربويا يحث على توقير الكبار وتواصل الأجيال والمحافظة على الموروث الثقافي الديني للمنطقة، وهي تعكس مدى الترابط في الأجيال والاحتفاط بالموروث وعدم التفريط في أدق تفاصيله لأنه يعمق المحبة والأخوة ويزيد أواصر القربى .

تسمية هذه العادة بـ”اللوحي” تعود لتشابهها مع الاحتفاء برسم خاص على اللوح المخصص لحفظ القرآن قديماً بمناسبة ختم جزء أو القرآن كاملاً.

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