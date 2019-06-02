تراغن.. جهود أمنية لتسهيل المرور والتسوق

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والنشاط المتزايد للمحلات التجارية وازدحام الحركة في تراغن، شهد الشارع الرئيسي في المدينة تمركزاً أمنيا مشتركا بين الغرفة الأمنية المشتركة ومديرية الأمن الوطني وقسم المرور والتراخيص تراغن لتأمين وتنظيم الحركة المرورية على الطريق العام.

ويهدف التمركز الأمني أيضا إلى متابعة وتأمين أهالي وضيوف المنطقة أثناء فترات التسوق والتعامل مع أي طارئ أمني داخل المنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية والضبطية الأخرى.

وتأتي هذه الجهود من قبل رجال الأمن من قسم المرور والغرفة الأمنية في تراغن لتسهيل التسوق على المواطنين بأجواء آمنة ومستقرة.

وتنفذ الأجهزة الأمنية في تراغن هذه المهمة على الرغم من قلة الإمكانيات اللوجستية والتجهيزات الأمنية التي لم تمنع التمركز الأمني من توفير أجواء مريحة في أسواق المدينة.

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