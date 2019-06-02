انتشال جثمانين مهاجرين قبالة سواحل القره بوللي

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أنها انتشلت جثمانين لمهاجرين غير قانونيين تم العثور عليهم قبالة أحد الشواطئ بمنطقة القره بوللي.

وأضافت المنظمة في بيان نقلته شبكة “إيه بى سي” الأمريكية ونقلته صحيفة “اليوم السابع”، الأحد، أن الجثمانين وجدا بعد انقلاب قارب كان على متنه عشرات من المهاجرين غير القانونيين متجهين إلى سواحل أوروبا.

وكان على متن القارب ما يقرب عن 95 مهاجرا تم إنقاذ 73 منهم وسط محاولات متواصلة للبحث عن البقية.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى المهاجرين الذي أنقذوا تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية