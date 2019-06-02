“داخلية الوفاق” تكشف محتويات السفينة الإيرانية

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن محتويات سفينة إيرانية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، والتي احتجزتها بمنطقة المخطاف في ميناء مصراتة في أبريل الماضي للاشتباه بحمولتها.

وقالت “داخلية الوفاق” في بيان، الأحد، إن النيابة العامة قامت بتكليف الجهات الضبطية بمباشرة التحقيقات فيما يتعلق بالوكيل الفعلي لشركة الملاحة الإيرانية بليبيا، وتبين أن إجمالي الحاويات التي تم إنزالها في ميناء مصراتة وتفتيشها 114 حاوية، واتضح عدم وجود أي بضائع يحضر توريدها للبلاد أو أسلحة أو ذخائر.

وأضافت الوزارة أنه وبتفتيش السفينة وجد 4 حاويات تم شحنها من ميناء اللاذقية السوري وبداخلها مواد تجميل ومبيدات حشرية وملابس وسجاد وأقمشة ومعدات مطابخ وخراطيم مياه وفرن لصناعة الخبز بملحقاته وأحذية.

وأشارت إلى أن السفينة تقل أيضاً 64 حاوية تم شحنها من ميناء جبل علي الإماراتي، منها حاوية تحوي قطع غيار مركبات آلية و63 حاوية على متنها مركبات آلية، و46 حاوية تم شحنها من ميناء بندر عباس الإيراني وبداخلها أحذية وقرطاسية ومواد تنظيف وكماليات مركبات ومواد غذائية وزيوت مركبات وملابس أطفال وملابس نساء وأمتعة شخصية وقطع غيار مركبات آلية ومستلزمات أحواض سباحة وأجهزة منزلية.

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