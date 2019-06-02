توفر منح دراسية لليبيين في أوغندا

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن توفر منح في أوغندا للدراسة في جامعة متروبو ليتان العالمية لدرجة البكالوريوس لليبيين المؤهلين للعام الدراسي 2019/ 2020.

وقالت الوزارة إن تخصصات المنح هي تربية، والعلوم مع التربية، وإدارة الأعمال، والآداب مع التربية، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسوب، والعمل الاجتماعي والإدارة الاجتماعية.

ويشترط فيمن يرغب بالتقدم لهذه المنح أن يكون ليبيا يتمتع بصحة جيدة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، ودفع 30 دولارا للاشتراك بالدراسة في الجامعة، ودفع الرسوم الرمزية البالغة 500 دولار سنويا، وأن يكون خريج مدرسة ثانوية وتقديم طلب الحصول على برنامج البكالوريوس.

ودعت “تعليم الوفاق” إلى تقديم كافة الوثائق والأوراق المطلوبة إلى مكتب التعاون الدولي بالوزارة قبل 20 يوليو 2019.

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