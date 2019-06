صور | الأقمار الصناعية تكشف عن حرب أخرى يدور رحاها بصمت في المنطقة الغربية

ليبيا – مع إشتداد أزمة الوقود في مختلف محطات تزويد العاصمة طرابلس ووعود حكومة الوفاق بحلها وتشكيلها لجنة أزمة بالخصوص في ظل الحرب الدائرة على أطراف المدينة ، تستمر مليشيات التهريب أيضاً في شن حربها على البلاد ولكن من نوع آخر .

جهاراً نهاراً وتحت ضوء الشمس ، تفتتح مليشيات التهريب محطات وقود مُهرب على قوارع الطرق جنوب مدينة الزاوية تتربح من خلاله من جيوب المواطنين في ظل إرتفاع الأسعار ومعاناة عدة مدن مثل صرمان وصبراتة والزنتان من هذه الأزمة التي أكدت هذه البلديات إضافة لترهونة وغريان بأنها مفتعلة كعقاب جماعي من الحكومة وخاصة وزارة داخليتها لخروجهم عن سلطتها .

صور إلتقطتها عدسات المواطنين خلسة خلال الساعات الأخيرة من هذه المحطات البدائية توضح آلات تعبئة قديمة موصولة بخزانات فوق وتحت الأرض أو ماتعرف محلياً باسم ” جابية ” حيث يفرغ المهربين وقودهم الذي يحصلون عليه من مصفاة الزاوية فيها لإعادة بيعه مقابل 90 قرش للتر الواحد وأحيانا بدينار وما قد يفسر ظهور هذه التجارة محلياً للعلن في هذا التوقيت بالذات هو تعطل التهريب لدول الجوار لإنشغال كبار المهربين في شأن آخر أو لحاجتهم الملحة للمال بسبب ظروف الحرب .

وقال مواطنون قاموا بالتعبئة من هذه الأوكار مضطرين بأن غالبيتها يقع على الطريق العام جنوب مدينة الزاوية وتحديداً في منطقة الحرارات التي ينحدر منها رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري مؤكدين بأن هذه الأنشطة لم تعد سرية بل تسير بشكل سلسل أمام مسمع ومرأى الجميع .

وكان النائب العام في طرابلس قد أصدر قبل فترة قائمة تضم 124 إسماً غالبيتهم من الزاوية وصبراتة ممن يوصفون بأنهم أباطرة التهريب في المنطقة الغربية بينهم زعيمهم المعاقب دولياً محمد كشلاف الملقب بـ” القصب ” المسيطر ولازال على مصفاة الزاوية دون أن تبذل مؤسسة النفط أي جهد على الأرض لنزع سطوته عن هذا المرفق كما قامت في حالات سابقة تتعلق مثلاً بحقل الشرارة رغم إعلانها بذل جهود لمعاقبته دولياً وقد تم ذلك بالفعل .

وتقول تقارير أوروبية وأممية من بينها تقارير لجنة عقوبات مجلس الأمن بأن جزء من أرباح أنشطة تهريب الوقود تمول الإرهاب والمليشيات وكذلك تغذي تجار تهريب البشر بمختلف صنوف أنواع الهجرة غير الشرعية ، وفي المقابل فأن غالبية أوامر القبض الصادرة من طرابلس لم تجد سبيلاً للتنفيذ إما لتورط بعض جهات القبض مع مليشيات التهريب أو عجز بعضها الآخر عن مجابهة هذه الشبكات التي تمتلك خزائن من المال والسلاح وآلة قتل .

وعوضاً عن ذلك يشارك العشرات من تجار التهريب سواء الوقود أو البشر في معارك طرابلس وقد رصدت العدسات مشاركتهم جهاراً ومن بينهم المعاقب دولياً عبدالرحمن الميلادي الملقب بـ ” البيدجا ” إضافة لمجموعة القصب ومجموعة المعاقب دولياً أحمد الدباشي الملقب بـ ” العمو ” .

ومن بين هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر المهرب سالم المقطوف الذي ظهر قبل أسبوع في إشتباكات طرابلس خلال إفطار رمضاني رفقة أحد زعماء التهريب في الزاوية وهو علي شلادي الملقب بـ ” الباورجي ” كما أنهما ظهرا سوية في مناسبات سابقة ولهما شبكة علاقات تمتد من الزاوية وحتى زوارة و الجميل ورقدالين على الحدود التونسية مروراً بمناطق الجبل جنوباً وصولاً إلى نالوت ومنفذ وازن .

وخزات أممية !

وفي نهاية أبريل الماضي أكد المبعوث الخاص لمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لمنطقة البحر المتوسط ” فنسنت كوتشيل ” شبه إنعدام تسجيل أي حالات لمغادرة مهاجرين من ليبيا منذ إندلاع المعارك في طرابلس .

وقال ” كوتشيل ” في تغريدة نشرها الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر وترجمتها المرصد : ” من الجدير بالملاحظة أنه في على الرغم من الحرب في طرابلس لا قوارب تحمل مهاجرين ولاجئين يغادرون من هناك ” .

#Libya, it is remarkable to note that in spite of the war in Tripoli no boats with migrants & refugees are leaving. The militias known for their involvement in human trafficking are too busy fighting for their survival. Who let them operate before in total impunity?

