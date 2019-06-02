باشاغا يزور الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأحد بزيارة للأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الزيارة الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية في مجالات متعددة منها اللغة الإنجليزية، ومجالات الإعلام المختلفة، المراسم، والعلاقات العامة وغيرها من البرامج التدريبية ذات الصلة.

وكما تم الاتفاق على تبني وزارة الداخلية المتميزين منها لمواصلة دراستهم بالأكاديمية بهدف تكوين كوادر علمية قادرة على العطاء بمؤسسات المجتمع المدني

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور العلمي والاستشاري مع مؤسسة الأكاديمية الليبية بإعتبارها مرفق مهم ورافد لإعطاء المشورة العلمية والأكاديمية في عدة مجالات.

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