حرس السواحل الليبي ينقذ 73 مهاجرا غير شرعي

أعلنت البحرية الليبية؛ اليوم الاحد أن حرس السواحل قطاع طرابلس تمكن من إنقاذ 73 مهاجر غير شرعي وكذلك انتشال جثتين لامرأة وطفل.

وأفاد مكتب الإعلام بالقوات البحرية في بيان له ؛ ان عملية الانقاذ جاءت بناءً على بلاغ من صيادين حيث خرجت على اثره مفرزة من نقطة القره بوللي وعثرت على قارب مطاطي محطم وبدون محرك ومهاجرين غير شرعيين حوله متشبتين بالحطام.

واوضح المكتب الإعلامي أن الـ (73) مهاجرا الذين تم انقاذهم من بينهم (40) رجلا، و (25) إمراة، و (8) اطفال ، مشيرا إلى أن العدد الكلي الذي كان بالقارب لحظة خروجه لم يحدد بالضبط ، ولكن حسب إفادة بعض المهاجرين فأن عددهم يتراوح ما بين (80 إلى 100) متوقعا أن يكون عدد المفقودين (5 الى 25) مفقود حيث لم يتم العثور عليهم ولا على جثتهم في المكان.

وبين المكتب الإعلامي في بيانه أن عملية الإنقاذ للمهاجرين وهم من جنسيات أفريقية( السودان، كينيا، ساحل العاج، نيجيريا ) تمت شمال القره بوللي على بعد حوالي 14ميلا ، مشيرا الى أن هناك حالات حروق وإصابات نتيجة المياه المالحة والوقودالمسكوب وملامستهما للجلد، ونتيجة الهلع والتدافع. للمهاجرين

وأكد المكتب الإعلامي بالقوات البحرية أنه تم التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة القره بوللي لحرس السواحل حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم ومن تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش مركز إيواء تاجوراء مع الإبقاء على الجثتان في نقطة القره بوللي.

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