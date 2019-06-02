“داخلية الوفاق”: الوقود متوفر

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء الأحد، إنها تلقت تأكيدات من لجنة أزمة الوقود وشركة البريقة لتسويق النفط، بأن الوقود متوفر في طرابلس.

وأضافت الوزارة أن اللجنة والشركة أفادتا بأن توفر الوقود يأتي بعد رسو الناقلة أنوار الخليج بميناء طرابلس وعلى متنها 33 مليون لتر من الوقود، ورسو الناقلة باتي بورا التي تقل 29 مليون لتر بميناء الزاوية.

وأشارت الشركة إلى أنها باشرت عملية التوزيع على محطات الوقود بطريقة انسيابية وبأن المحطات ستعمل على مدار 24 ساعة.

ودعت “داخلية الوفاق” المواطنين لعدم تصديق الشائعات والتحلي بروح المسؤولية، مجددة التأكيد بأن الوقود متوفر بمستودعات الشركة ولا داعي لأي ازدحام على المحطات مما يؤدي إلى عرقلة في حركة السير بالطرقات العامة.

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