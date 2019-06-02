بوشناف: ترقية أكثر من 10 آلاف شرطي

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، قرارين منفصلين لترقية أكثر من 10 آلاف عضو في هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة.

وقرر بوشناف في القرار الأول ترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة وعددهم 8403 أعضاء اعتبارا من تاريخ 24 ديسمبر 2018.

ونص القرار الثاني على ترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة وعددهم 2371 عضوا اعتبارا من تاريخ استحقاقهم للترقية.

وطالب بوشناف في القرارين من إدارة الشؤون الإدارية تعمم القرار للعمل به ووضعه موضع التنفيذ.

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