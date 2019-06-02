الاتفاق على صرف مستحقات عقود المعلمين بمراقبة تعليم الكفرة

الكفرة-العنوان

بحث وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز يوم السبت في اجتماع خاص سير عمل مراقبة التربية والتعليم ببلدية الكُفرة.

وناقش الاجتماع متابعة العمل بالمراقبة وكذلك وضعهِ من قبل مسؤولي المراقبة في صورة أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل بصفة عامة.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على صرف مستحقات عقود معلمي المراقبة 2018-2019 وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالمراقبة.

كما جرى الاتفاق على دراسة سد العجز في بعض المواد الدراسية في عدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة.

واتفق كذلك على دعم المراقبة بعدد من الدورات التدريبية بإشراف الوزارة، وتوفير التجهيزات للمؤسسات التعليمية وفق الاحتياج.

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