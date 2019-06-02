اخبار ليبيا الان

“الإعلام الحربي” تكشف الوضع بمحيط مطار طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني توضيحاً حول سير المعارك في محيط مطار طرابلس الدولي.

وذكرت الشعبة أن التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حاولت مباغتة الوحدات العسكرية المتمركزة في محور المطار إلا أن المحاولة لم تكلل بالنجاح ولم تسفر عن تقدم نوعي.

 وأضافت الشعبة في صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم مصادرة عدد من الآليات التي تركتها التشكيلات المسلحة لدى انسحابها كما قامت بتسليم 14 جثة إلى جهاز الإسعاف من بينهم 6 جُثث تعود إلى عناصر من جنسية تشادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك