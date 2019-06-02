“الإعلام الحربي” تكشف الوضع بمحيط مطار طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني توضيحاً حول سير المعارك في محيط مطار طرابلس الدولي.

وذكرت الشعبة أن التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حاولت مباغتة الوحدات العسكرية المتمركزة في محور المطار إلا أن المحاولة لم تكلل بالنجاح ولم تسفر عن تقدم نوعي.

وأضافت الشعبة في صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم مصادرة عدد من الآليات التي تركتها التشكيلات المسلحة لدى انسحابها كما قامت بتسليم 14 جثة إلى جهاز الإسعاف من بينهم 6 جُثث تعود إلى عناصر من جنسية تشادية.

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