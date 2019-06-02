المسماري: أحبطنا “الهجمات المضادة” بمحاور طرابلس

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الوطني أحبط خلال اليومين الماضيين جميع محاولات المجموعات المسلحة للقيام بهجوم مضاد في جميع المحاور.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، الأحد، إن يوم السبت شهد مقتل أكثر من 31 إرهابيا، والقبض على العشرات، وتدمير عدد كبير من الآليات والدبابات وقطع المدفعيات، واسترجاع أكثر من 25 آلية.

وأشار المسماري إلى أن المجموعات المسلحة كانت تركز عملياتها باتجاه مطار طرابلس مع شغل الجيش الوطني باشتباكات في قواطع أخرى إلا أن الجيش تصدى لهم.

ولفت إلى أن القوات الجوية نفذت إمدادا ناريا للجيش من العزيزية إلى الكريمية، كما استهدفت تحركات للجماعات المسلحة بمناطق أخرى.

وذكر اللواء المسماري أن قوات الجيش الوطني رصدت تحركات لداعش في أكثر من موقع، مبينا أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل إصدارات مرئية ما يعني أن قوته ضعيفة.

وقال المسماري إن الجيش قتل في طرابلس عددا كبيرا من الإرهابيين الفارين من بنغازي خلال الأيام الماضية.

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