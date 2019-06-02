بتهمة تنظيم الحفلات الماجنة .. كتيبة مسلحة تعتقل المسؤول عن مهرجان ليالي سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وقعت أمس السبت حادثة غريبة بمدينة سرت، أصابت أهالي المدينة بالذهول، وهناك من تسأل في حين وقوع الحادثة، هل عاد “داعش” للمدينة من جديد.

حيث اعتقلت كتيبة مسلحة في سرت الشاب “أحمد الزروق” المسؤول عن مهرجان ليالي سرت الرمضاني العائلي بتهمة تنظيم الحفلات الماجنة في شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن مهرجان ليالي سرت الذي يقام في منتزه سرت العائلي لاقى نجاحًا واستحسانا كبيرًا من قبل سكان المدينة، حيث يرى القائمون عليه أنه مناسبة لتعويد أهالي المدينة على الجلوس في المسرح.

وتضمن المهرجان عروضا مسرحية وفقرات غنائية وبتذاكر دخول مجانية للجميع، وهو بادرة يحاول أحمد ورفاقه أن يخرجوا بأهالي المدينة من أجواء “الحرب” وما سببته من خراب في السنوات الماضية.

المصادر أوضحت أن مسلحين اقتادوا منظم المهرجان، أحمد عبد العزيز حسين الزروق، إلى جهة غير معلومة

من جانبها، أدانت حركة تنوير الحقوقية الليبية، اعتقال الزروق، مبينة أن مهرجان ليالي سرت، أقيم في منتزه سرت العائلي، في الثامن من رمضان الحالي، ولاقى قبولا من السكان.

فيما طالب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح، الزروق، واصفين المسلحين “بأعداء الفرح” ؛ ودون بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة “خيرها داعش في سرت ؟ مش تحررت من تنظيم الدولة”. في إشارة مباشرة إلى أن مثل هذه الجرائم كانت تقع خلال سيطرة “داعش” على المدينة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حذر من بؤر وخلايا تتحين الفرص للقيام بعمليات إجرامية في ليبيا، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان تحرير سرت من تنظيم داعش. وأوضح البيان الذي صدر في السابع عشر من ديسمبر من العام الماضي أن تحرير سرت لم يقض تماما على التنظيم الإرهابي، بعد أن تسربت عناصر منه لتحاول التجمع في مناطق أخرى. مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب لن تنتهي إلا باقتلاعه من جذوره.

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