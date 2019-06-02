المسماري يؤكد رصد تحركات لداعش في أكثر من موقع بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن القوات أحبطت خلال اليومين الماضيين جميع محاولات قوات الوفاق للقيام بهجوم مضاد في جميع المحاور.

المسماري أضاف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، إن يوم السبت شهد مقتل أكثر من 31 إرهابيا، والقبض على العشرات، وتدمير عدد كبير من الآليات والدبابات وقطع المدفعيات، واسترجاع أكثر من 25 آلية.

وأشار إلى أن القوات المضادة تركز عملياتها باتجاه مطار طرابلس مع شغل قوات الجيش باشتباكات في قواطع أخرى إلا أن القوات تصدت لهم.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن القوات الجوية نفذت إمدادا ناريا للجيش من العزيزية إلى الكريمية، كما استهدفت تحركات للمليشيات المسلحة بمناطق أخرى.

وذكر المسماري أن قوات الجيش رصدت تحركات لداعش في أكثر من موقع، مبينا أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل إصدارات مرئية ما يعني أن قوته ضعيفة.

وقال المسماري إن القوات المسلحة تمكنت من قتل عددا كبيرا من الإرهابيين الفارين من بنغازي خلال الأيام الماضية في طرابلس.

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