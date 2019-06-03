المسماري: القوات المسلحة قتلت 31 إرهابيا في معركة طرابلس

بنغازي-العنوان

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 31 إرهابيا بالإضافة إلى احتجاز عشرات الأسرى وتدمير عدد كبير من الآليات واسترجاع عدد كبير من الآليات خلال الـ 48 ساعة الماضية ضمن عمليات عسكرية مهمة في طرابلس وضواحيها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي إن الجماعات الارهابية حاولت يوم الأحد القيام بهجوم مضاد، لكنها فشلت.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية كانت تركز باتجاه مطار طرابلس مع شغل القوات المسلحة باشتباكات في قواطع أخرى إلا أن الجيش تصدى لهم.

وأضاف، أن القوات الجوية قامت بإمداد ناري للقوات البرية من العزيزية إلى الكريمية كما استهدفت تمركزات بمناطق أخرى.

وأكد أنه جرى خلال الأيام الماضية رصد تحركات لتنظيم داعش الذي يحاول إيصال رسالة مفادها أنه قادر على القيام بعمليات بعد يأسه وتصدي الجيش له في منطقة زلة.

ولفت إلى أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل إصدارات، معتبرة أن “قوته ضعيفة” ويحاول دعم السراج إعلاميا فقط.

وأكد أن القوات المسلحة تتعامل بجدية مع كل المعلومات الصادرة عن التنظيم.

وأوضح المسماري، أن عددا من الإرهابيين الفارين من بنغازي قتلوا خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن الإرهابيين الناجين من بنغازي ودرنة فروا إلى طرابلس ومصراتة حيث توجد حاضنة لهم.

وبين أن كل المناطق العسكرية التابعة للقوات المسلحة تؤدي واجباتها حسب التعليمات الصادرة عن القيادة العامة، كما يجري تسيير دوريات على الحدود لمنع التسلل.

وشدد المسماري على أن الحرب في طرابلس ليست بين أبناء الشعب الليبي وإنما بين الليبيين الشرفاء وجماعات إرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية