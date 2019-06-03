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الزائدي: الإخوان يمارسون حملة دعائية لتشويه الجيش

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبيةمصطفى الزائديالضوء على الشائعات التي يطلقها جماعة الإخوان لدعم موقفهم.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بالفعل اشعر بالشفقة على جماعة الإخوان المسلمين، لما أوصلهم له سفهائهم من غلمان أمير قطر، فالحملة الدعائية السمجة التي يمارسونها في محاولة لتشويه القضية الوطنية التي تقاتل عنها القوات المسلحة بقدر ما تثير الاشمئزاز فهي مدعاة للضحك”.

وأضاف الزائدي”بالأمس نشروا قائمة مفبركة منسوبة إلى مجلس النواب تحوى أسماء جهات وأفراد قيل إن المجلس صنفهم إرهابيين ذكرتني هذه الحملة بالأكاذيب التي نشرت عام ٢٠١١حول وجود حبوب فياجرا في آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة كدليل على كذبة المغتصابات لسرقيوه والمكتب التنفيذي وقتها” مردفا “هذا الأسلوب الدعائي الرخيص يعني فقط أن الإخوان خرجوا من دائرة المعقول، وأنهم يستهينون بوعي الشعب الليبي وقدرته على التمييز بين الحق والباطل”.

وتابع الزائدي “عام ٢٠١١ كان رد الشعب الليبي صاخبا في مليونية ١ /٧ في طرابلس وما تلاها من زحوف شعبية في مدن وقرى الغرب الليبي، وفي ٢٠١٩ سيكون الرد الساحق من الشعب الليبي لحظة أن تبسط القوات المسلحة الأمن في طرابلس”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الاخوانى غبى منه فيه واعلامهم الكاذب مردوده عكسى عليهم بدليل هزيمتهم الكدوية فى كل مكان من مصر للسودان والمتغطى باردوجان عريان ظل يجعجع لرابعة فى مصر ودخلت عالم النسيان جعجع فى موضوع خاششقى لابتزاز السعودبة وفشل فشلا زريعا ودخل الموضوع عالم النسيان ماذا فعل اعلام الاخوان ومرشده ونائبه ذليل فى السجن ومعه عدد كبير من رؤوس الخرفان حاربوا الجيش المصرى فاصبح اقوى مما كان ومعه اقتصاد قوى ومشروعات عملاقة ولقد قلت لهم على صفحات التواصل الاجتماعى لو كنت قائد لهذا القطيع من الخرفان لفعلت عكس كل ما يهببوه من عك قى كل شئ وعشت فى الواقع لانهم مغيبون واضح انهم محششين او مبرشمين فلم يتعلموا من اخطائهم السابقة فهم مثل الذبابة الغبية كل ما اهشها تعود مرة اخرى الى ان هشمت راسها بالمنشة

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