الزائدي: الإخوان يمارسون حملة دعائية لتشويه الجيش

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبيةمصطفى الزائديالضوء على الشائعات التي يطلقها جماعة الإخوان لدعم موقفهم.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بالفعل اشعر بالشفقة على جماعة الإخوان المسلمين، لما أوصلهم له سفهائهم من غلمان أمير قطر، فالحملة الدعائية السمجة التي يمارسونها في محاولة لتشويه القضية الوطنية التي تقاتل عنها القوات المسلحة بقدر ما تثير الاشمئزاز فهي مدعاة للضحك”.

وأضاف الزائدي”بالأمس نشروا قائمة مفبركة منسوبة إلى مجلس النواب تحوى أسماء جهات وأفراد قيل إن المجلس صنفهم إرهابيين ذكرتني هذه الحملة بالأكاذيب التي نشرت عام ٢٠١١حول وجود حبوب فياجرا في آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة كدليل على كذبة المغتصابات لسرقيوه والمكتب التنفيذي وقتها” مردفا “هذا الأسلوب الدعائي الرخيص يعني فقط أن الإخوان خرجوا من دائرة المعقول، وأنهم يستهينون بوعي الشعب الليبي وقدرته على التمييز بين الحق والباطل”.

وتابع الزائدي “عام ٢٠١١ كان رد الشعب الليبي صاخبا في مليونية ١ /٧ في طرابلس وما تلاها من زحوف شعبية في مدن وقرى الغرب الليبي، وفي ٢٠١٩ سيكون الرد الساحق من الشعب الليبي لحظة أن تبسط القوات المسلحة الأمن في طرابلس”.

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