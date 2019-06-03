معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يصدر قرار بترقية أكثر من 10 آلاف شرطي

بنغازي 02 يونيو 2019 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف ، قرارين منفصلين لترقية أكثر من 10 آلاف عضو في هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة.

وقرر معاليه في القرار الأول ترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة وعددهم “8403” أعضاء اعتبارا من تاريخ 24 ديسمبر 2018.

ونص القرار الثاني على ترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة وعددهم “2371” عضوا اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم للترقية.

وطالب وزير الداخلية في القرارين من إدارة الشؤون الإدارية تعمم القرار للعمل به ووضعه موضع التنفيذ. (وال – بنغازي) ر ع/ ع ع

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