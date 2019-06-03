داخلية الوفاق تعلن نتائج فحص حمولة السفينة الإيرانية المشبوهة

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق محتويات الحمولة التي كانت في السفينة الإيرانية المشبوهة والتي كانت بصدد الدخول لميناء مصراتة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن الأجهزة الأمنية قامت بإدخال السفينة إلى حوض الميناء واتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوازات وحرس الجمارك وتم فتح محضر جمع استدلالات بالواقعة وأحيل للنائب العام الذي أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها إلى حين الانتهاء من التحقيقات والتأكد من البضائع الموجود بالحاويات ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة.

وأضافت الوزارة أنالنيابة العامة قامت بتكليف الجهات الضبطية بمباشرة التحقيقات فيما يتعلق بالوكيل الفعلي لشركة الملاحية الإيرانية بليبيا وتفتيش البضائع بالكامل الموجودة بالسفينة مردفة أنه وجد عدد 4 حاويات تم شحنها من ميناء اللاذقية وبداخلها (مواد تجميل، مبيدات حشرية، ملابس، سجاد، أقمشة، معدات مطابخ، خراطيم مياه، فرن لصناعة الخبز بملحقاته، أحذية).

وأردفت الوزارة أنهوجد أيضاً 64 حاوية تم شحنها من ميناء جبل على منهم حاوية بها قطع غيار مركبات آلية وعدد 63 حاوية على متنها مركبات آليةوعدد 46 حاوية تم شحنها من ميناء بندر عباس وبداخلها (أحذية، قرطاسية، مواد تنظيف، كماليات مركبات، مواد غذائية، زيوت مركبات، ملابس أطفال، ملابس نساء، أمتعة شخصية، قطع غيار مركبات آلية، مستلزمات أحواض سباحة، وأجهزة منزلية).

وأضافت الوزارة أن”إجمالي الحاويات التي تم إنزالها في ميناء مصراته وتفتيشها 114 حاوية وبعد الانتهاء من التفتيش تبين عدم وجود أي بضائع يحضر توريدها للبلاد أو أسلحة أو ذخائر كما أدعت بعض القنوات الإعلامية”.

واستقبل ميناء مصراتة، غربي ليبيا، سفينة شحن إيرانية مفروض عليها عقوبات دولية “بحمولة مجهولة” ومدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب أنشطة مشبوهة متعلقة بمليشيا الحرس الثوري الإرهابية.

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