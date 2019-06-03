الحكومة الليبية الموقتة ترسل سلعا تموينية إلى بني وليد‎

وصلت صباح اليوم الأحد 6 شاحنات محملة بعدد من السلع التموينية مخصصة لجمعيات الاستهلاكية بالمدينة مرسلة من قبل صندوق موازنة الأسعار بالحكومة الليبية الموقتة.

وذكر المجلس التسييري لبلدية بني وليد التابع للحكومة الموقتة ان اجمالي الشحنات الواصلة الى المدينة 17 شاحنة خاصة بالسلع التموينية منها 11 شاحنة وصلت الأسبوع الماضي.

وأضاف المجلس التسييري انه شكل لجنة لتوزيع هذه السلع على الجمعيات الاستهلاكية بالمدينة والبالغ عددها 130 جمعية استهلاكية.

وتحوي السلع المقدمة الى المجلس التسييري بني وليد على السلع الاساسية للمواطن (طماطم، زيت، دقيق، أرز ).