الأمم المتحدة للسكان يطّلع على احتياجات المؤسسات بسرت

اجتمع عميد بلدية سرت مع وفد من صندوق برنامج الأمم المتحدة للسكان برئاسة عبد الحكيم الخمري مسؤول البرامج مدير ملف الصحة الانجابية بالصندوق ويرافقة كريم الساحلي مساعد مسؤول العلاقات بصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وبحضور عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحثية غيث عبد الله ومدير ادارة المرافق المحلية والاشغال العامة بالبلدية منصور دلة ورئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد الشاوش ومدير ادارة المشروعات بالبلدية عمر السوداني ومدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل.

وقال عميد بلدية سرت في كلمته فى مستهل الاجتماع بالوفد أن التعاون بين البلدية والصندوق يتطلب توقيع اتفاقية تعاون لرصد كافة الاحتياجات المتعلقة بالصحة والشباب ودعم المراة.

وأوضح مسؤول الاعلام بالبلدية محمد الاميل ان اللقاء تناول وضع خطة عمل للاستفادة من برامج وتمويلات صندوق الامم المتحدة للسكان للبلديات بشكل عام وبلدية سرت بشكل خاص فى مجال الصحة الانجابية والشباب و العنف ودعم المرأة والاحصائيات والاستفادة المثلى وبالتنسيق مع بلدية سرت والقطاعات ومستشفى بن سينا التعليمي.

وتجدر الاشارة إلى برنامج الامم المتحدة للسكان قد قدم اليوم مساعدات لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت تتعلق بتسليم المشفى ثلاث حاضنات للاطفال المواليد وجهاز للموجات وجهاز تخطيط للجنيين ومستلزمات لقسم النساء والولادة للولادة الطبيعية والعمليات القيصرية وعدد مائة حقيبة للاطفال المواليد.