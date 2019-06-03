اتخاذ هذا الإجراء بشأن طلاب المعاهد الفنية والمتوسطة النازحين

أعلنت إدارة المعاهد الفنية والمتوسطة استقبال الطلاب النازحين بالمناطق وتمكينهم من إجراء الامتحانات بها.

وقال مدير إدارة المعاهد الفنية والمتوسطة صلاح الدين السائح في خطاب موجه لمدراء مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق إنه “نظرا للظروف الراهنة وتقديرا لظروف الأسر النازحة وحرصا على تمكين الطلاب من حضور امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019 “نأمل منكم توجيه كافة المعاهد التابعة لكم باستقبال هؤلاء الطلبة وتمكينهم من إجراء امتحاناتهم بها كلا وفق تخصصه والتنسيق بينكم وبين مكتب التقويم والقياس فيما يتعلق بأرقام جلوس طلبة الدبلوم”.

ودعا السائح لبذل أقصى جهد “لتمكين جميع الطلبة النازحين من إجراء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة والتواصل مع إدارة المعاهد الفنية والمتوسطة فيما يعترضهم من عراقيل.

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