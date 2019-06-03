حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (2 يونيو 2019)

شهد اليوم الأحد 2 يونيو 2019، عديد الأحداث في ليبيا على كافة المستويات، فبينما شهدت مدينة درنة انفجارا مزدوجا فجر اليوم، كسبت ليبيا دعوى طعن التماس إعادة النظر في حكم تحكيمي صادر بباريس في العام 2016 ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي، سليم بن مختار غنية، وغير ذلك من الأحداث التي يتضمنها حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

ليبيا تكسب قضية تحكيم دولي

حققت الدولة الليبية انتصارا معنويا، بعدما كسبت دعوى طعن التماس إعادة النظر في حكم تحكيمي صادر بباريس في العام 2016 ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي، سليم بن مختار غنية، القاضي بتعويضه مبلغ 120 مليون دولار أميركي، وفق إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، (للمزيد انقر هنا)..

سيولة نقدية في مصارف بني وليد

في السياق ضخ المصرف المركزي ضخ اليوم الأحد، سيولة نقدية بقيمة 40 مليون دينار في فروع مصارف بني وليد، (للمزيد انقر هنا)..

انفراجة وقود

على المستوي الشعبي، طمأنت اللجنة المشكلة من قبل لجنة الطوارئ لمعالجة أزمة الوقود، المواطنين بتوفر كميات كبيرة من الوقود بعد رسو الناقلة «أنوار الخليج»، بميناء طرابلس مساء أمس تحمل على متنها 33 مليون لتر، (للمزيد انقر هنا).

«فيفا» يتجاهل الترجي ويهنيء ليفربول والوداد يترقب قرارا تاريخيا Posted by ‎بوابة الوسط‎ on Sunday, June 2, 2019

انفجار مزدوج بدرنة

على المستوي الميداني، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون جراء انفجار سيارتين مفخختين جنوب مدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد، حسب ما ذكر مصدر طبي بمستشفى الهريش بدرنة لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، (للمزيد انقر هنا)..

وزير الخارجية الأميركي يقول إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران «دون شروط مسبقة». Posted by ‎بوابة الوسط‎ on Sunday, June 2, 2019

60 مليون قطعة سلاح في ليبيا

في سياق متصل دعا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، المجتمع الدولي إلى منع إغراق ليبيا بأسلحة إضافية، حيث تنتشر بالفعل أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، (للمزيد انقر هنا)..

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