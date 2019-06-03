شمام يطرح تساؤلات بشأن ترؤس السراج لعمومية البريد والاتصالات

طرح الإعلامي الليبي محمود شمام عددا من التساؤلات بشأن ترؤّس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لعمومية البريد والاتصالات.

وتساءل شمام في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “من هم الأعضاء ومن يمثلون ومن يختارهم وما هي مكافاتهم إن وجدت” و”ما هي الشركات المنضوية تحتها وما هي إيراداتها ومصاريف ومكافآت قيادتها ومجالس إيراداتها واستراتيجياتها وهل تستخدم إمكانياتها في خدمة تيارات سياسية معينة” و”هل يأمر السيد الرئيس مكتبه بإيضاح ما يملك من معلومات بشكل شفاف لتصل إلى اكبر جمهور ممكن وهو الممول الرئيسي لهذه الشركات”.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها الثاني بمدينة طرابلس اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمعية العمومية للشركة فايز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول تقريراً عن نشاط قطاع الاتصالات للعام 2019م، والمشروعات المستهدف إنجازها في هذا العام.

كما وافقت الجمعية العمومية على إطار يتم من خلاله قبول طلبات الترشح لمجلس إدارة جديد للشركة عبر لجنة للفرز والتقييم، ومن ثم العرض على الجمعية العمومية.

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