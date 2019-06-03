ماذا قالت المؤقتة بشأن مقتل شخصين في سبها؟

أكدنائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس مجلس الوزراء المكلفبالحكومة المؤقتةعبد الرحمن الطاهر الأحيرش أن مقتل حامد أحمد البـــــدوي ومحمد عبد العالي رجبفي مدينة سبها يدل على أن هناك من يعمل على إطالة أمد الأزمة في الجنوب.

وقال الاحيرش في بيان له إن البدوي ورجب “كانا يعملان على تخفيف المعاناة عن المواطن بمدينة سبها الجديد، حيث يبادران باستلام مخصصات المواطنين من المبالغ المالية لدى المصارف العاملة، ويقومان بتوزيعها على مستحقيها لتفادي الزحام والوقوف في طوابير طويلة خلال أيام شهر رمضان ولساعات طوال، فأبت أيادي الغدر إلا أن تغتالهما بدم بارد، غير عابئة بحرمة دم المسلم و بحرمة رمضان”.

وأضاف الاحيرش”إن الحكومة الليبية المؤقتة تدين و بأشد العبارات هذا العمل الجبان والذي يدل دلالة واضحة بأن هناك من يعمل على إطالة أمد أزمة الجنوب التي يعيشها منذ ما يزيد عن خمس سنوات، والحكومة الليبية المؤقتة تتعهد بالقصاص من هؤلاء المجرمين العابثين بأمن الوطن والمواطن، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق الاستقرار في سبها خاصة و فزان عامة”.

وقتل شخصان إثنان يوم أمس يعملان كمنسقين بين محلة الجديد والمصارف، وذلك أثناء قيامهم بتوريد المبالغ المخصصة لعملاء فرع المصرف التجاري سبها من سكان المحلة، وقام الجناة بسرقة المبالغ المسحوبة صحبة المغدور بهم.

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